"Яндекс" назвал главные покупательские тренды за 15 лет

В 2023 году главным трендом стал российский игровой релиз Atomic Heart, опередивший даже новые модели iPhone

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Смартфоны стабильно формировали основные всплески интереса россиян на протяжении 15 лет. В то же время отдельные периоды выделялись повышенным вниманием к вирусным игрушкам и хобби, игровым релизам, а также электронике. Об этом говорится в исследовании "Яндекса", текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Смартфоны стабильно формировали основные всплески интереса - особенно модели линейки iPhone, которые попадали в топ практически каждый год. Отдельные периоды выделялись ростом интереса к вирусным игрушкам и хобби, а также к игровым релизам и электронике", - говорится в тексте.

По данным аналитиков, бессменным лидером за последние 15 лет оказались смартфоны Apple. Модели iPhone присутствуют в тройке самых быстрорастущих товаров практически каждый год начиная с 2011 года, а в 2024 году iPhone занял сразу три позиции из трех.

При этом каждый год в рейтинг входили и неожиданные товары. Так, в 2013 году россияне массово искали кукол Monster High и игрушку "Говорящий хомяк", в 2014 году - ягоды годжи, ставшие символом ЗОЖ-трендов тех лет. Рейтинг 2017 года возглавили спиннеры - развлекательные вращающиеся игрушки. В 2017-2018 годах пользователи активно интересовались куклами L.O.L. Surprise!, а в 2025 году в тройку лидеров вошла игрушка Labubu - плюшевый персонаж, ставший вирусным в социальных сетях.

По данным исследования, игровая индустрия также регулярно формировала всплески интереса. Как отметили эксперты, в 2015 году в топ вошла компьютерная игра Counter-Strike: Global Offensive, в 2020-2021 годах - игровая консоль PlayStation 5. В 2022 году пользователи активно искали видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3050, а в 2023 году главным трендом стал российский игровой релиз Atomic Heart, опередивший даже новые модели iPhone.

Помимо смартфонов Apple, в рейтинг популярных товаров входили и другие производители техники. Так, в 2012 году в тройке лидеров оказался автомобиль Renault Duster, в 2016 и 2019 годах - смартфоны Xiaomi, в 2019 году также был востребован фитнес-браслет от бренда Honor. В 2025 году, помимо iPhone 16, пользователи активно интересовались флагманом Samsung Galaxy S25 Ultra, сказано в тексте.

Об исследовании

Исследование "Яндекса" основано на агрегированных данных поисковых запросов пользователей с 2011 по 2025 год. При анализе не учитывались внутренняя валюта игр и приложений, медицинские товары и товары с возрастными ограничениями.