Цена платины обновила максимум с июня 2008 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на платину с поставкой в январе 2026 года на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) превысила $2 100 за тройскую унцию впервые с 18 июня 2008 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 07:25 мск, стоимость фьючерса на платину росла на 4,06%, до $2 100,6 за тройскую унцию. С начала года цена на драгметалл выросла более чем в два раза - на 131,49%.

В то же время цена фьючерса на палладий с поставкой в марте 2026 года на NYMEX находилась на уровне $1 891,5 за тройскую унцию (+5,85%), превышая этот уровень впервые с 15 декабря 2022 года. С начала года палладий вырос более чем в два раза - на 107,97%.