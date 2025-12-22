Между Китаем и Японией отменили более 40% январских рейсов

Больше всего отмен пришлось на рейсы, связывавшие китайские города с японскими городами Осака и Нагоя

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Попов/ ТАСС

ШАНХАЙ, 22 декабря. /ТАСС/. Авиаперевозчики отменили 2 195 январских рейсов между Китаем и Японией, что составляет 40,4% от общего числа ранее запланированных перелетов. Об этом сообщило издание Yicai.

Авиакомпании полностью отменили все рейсы на ближайшие две недели по 46 направлениям, связывавших КНР и Японию. Больше всего отмен пришлось на рейсы, связывавшие китайские города с японскими городами Осака и Нагоя.

По данным опроса, проведенного агентством Kyodo, большинство жителей Японии считают, что высказывания премьер-министра Санаэ Такаити о Тайване, вызвавшие негативную реакцию Китая, оказали отрицательное влияние на экономику.

Обострение отношений Японии и Китая началось после того, как Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". Это вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио представление. Генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь в X пригрозил "отрубить голову" японскому премьеру, однако в дальнейшем эта запись была удалена. Позднее МИД Китая предостерег соотечественников от поездок в Японию.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань - это один из регионов КНР.