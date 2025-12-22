"Транснефтьэнерго" ожидает роста выручки на 19% в 2025 году

Она может превысить 83 млрд рублей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Выручка "Транснефтьэнерго" по итогам 2025 года увеличится почти на 19% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и превысит 83 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил генеральный директор независимой энергосбытовой компании Сергей Емельянов.

"Выручка "Транснефтьэнерго" по итогам 2025 года превысит 83 млрд рублей, что примерно на 19% больше показателя за предыдущий год", - сказал он.

По словам Емельянова, увеличение дохода будет обеспечено в основном за счет роста числа новых промышленных клиентов вне структуры "Транснефть".

При этом общий объем полезного отпуска электроэнергии всем клиентам, в том числе ПАО "Транснефть", в 2025 году может составить около 18 млрд кВт⋅ч.

"Мы стали заключать договоры на энергоснабжение с внешними клиентами с 2016 года. За пять лет компания втрое увеличила полезный отпуск на внешнем для себя рынке. Среди наших клиентов промышленные компании из 12 отраслей экономики: ЦОДы, агрохолдинги, нефтехимическая промышленность, ГОКи, легальный промышленный майнинг, логистика, обрабатывающая промышленность", - отметил генеральный директор.

О компании

"Транснефтьэнерго" - независимый поставщик электроэнергии и мощности для крупного бизнеса. Компания была создана в 2009 году для надежного и эффективного энергоснабжения организаций системы ПАО "Транснефть".

С 2016 года "Транснефтьэнерго" начало поставку электроэнергии клиентам вне контура ПАО "Транснефть".