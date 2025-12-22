Су-57 впервые взлетел с двигателем пятого поколения "изделие 177"

ОАК реализует программу по расширению производственных мощностей, что позволит нарастить объемы поставок истребителей в войска

Редакция сайта ТАСС

© ПАО "ОАК"/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Истребитель Су-57 впервые поднялся в небо с перспективным двигателем пятого поколения "изделие 177". Об этом сообщили в Ростехе.

Читайте также

Истребитель Су-57: секреты самолета-"невидимки"

"Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации (входят в госкорпорацию "Ростех") приступили к летным испытаниям двигателя "изделие 177" в составе авиационного комплекса пятого поколения Су-57. Машину поднял в небо заслуженный летчик-испытатель России Роман Кондратьев. Вылет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания", - сказали в госкорпорации.

Там отметили, что новый двигатель был специально создан ОДК для применения в авиационных комплексах пятого поколения. "В новейшем двигателе тяга на форсаже составляет 16 000 кгс (килограмм-силы - прим. ТАСС). Также новый двигатель имеет сниженный расход топлива на всех режимах и увеличенные ресурсные показатели", - сказали в Ростехе.

В госкорпорации добавили, что ОАК реализует программу по расширению производственных мощностей, что позволит нарастить объемы поставок Су-57 в войска, а также предлагать экспортную модификацию истребителя зарубежным заказчикам.