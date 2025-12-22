"Транснефтьэнерго" готова при необходимости расширить географию присутствия

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. "Транснефтьэнерго" при необходимости готова расширить географию присутствия. Компания использует исключительно цифровые данные, что позволит в кратчайшие сроки выполнить такую задачу, сообщил журналистам генеральный директор "Транснефтьэнерго" Сергей Емельянов.

Сейчас компания представлена в 63 регионах России. "Если будет запрос в другом регионе, то мы готовы расширяться. Мы - полностью цифровой энергосбыт, нам не нужен офис в регионе, мы используем только цифровые данные, что облегчает эту задачу", - сказал Емельянов.

С января 2026 года "Транснефтьэнерго" по итогам отбора станет первым и на данный момент единственным агрегатором управления спросом на электроэнергию на Дальнем Востоке.

Компания будет управлять спросом одного объекта мощностью 3,5 МВт.

О компании

"Транснефтьэнерго" - независимый поставщик электроэнергии и мощности для крупного бизнеса. Компания была создана в 2009 году для надежного и эффективного энергоснабжения организаций системы ПАО "Транснефть".

С 2016 года "Транснефтьэнерго" начало поставку электроэнергии клиентам вне контура ПАО "Транснефть".