"Авито услуги": свыше 70% россиян планируют ремонт в 2026 году

Чаще всего об этом заявляли респонденты в возрасте от 25 до 34 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Более 70% опрошенных жителей России хотели бы сделать ремонт в 2026 году. Об этом сказано в совместном исследовании сервисов "Авито услуги" и "Авито реклама" (текст есть у ТАСС).

"Практически половина опрошенных (44%) планируют делать ремонт в 2026 году. Чаще всего об этом заявляли респонденты в возрасте от 25 до 34 лет - в 51% случаев. Еще 29% участников опроса пока не приняли окончательного решения, однако все-таки склоняются к обновлению жилья в следующем году", - говорится в тексте.

Среди тех, кто намерен заниматься ремонтом, предпочтения почти поровну разделились между косметическим ремонтом всей квартиры и частичным обновлением отдельных комнат - по 46%. Капитальный ремонт планируют 14% опрошенных. Каждый десятый респондент собирается обновлять жилье сразу после покупки, чтобы устранить базовые недочеты отделки в квартирах от застройщика или освежить интерьер во вторичном жилье.

Самой затратной статьей ремонта для 61% опрошенных остается отделка. У 39% россиян основная часть бюджета придется на изготовление, покупку и сборку мебели, а также встроенных элементов интерьера. Около трети респондентов (31%) считают наиболее заметными расходы на сантехнику, 26% - на электрику, 23% - на черновые работы.

Почти половина опрошенных (46%) планируют разделить обязанности с подрядчиками: часть работ выполнить самостоятельно, а остальные - доверить профессионалам. При этом каждый пятый респондент (21%) намерен полностью делегировать ремонт приглашенным специалистам.

В опросе приняли участие 10 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.