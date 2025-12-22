FT: мошенники используют ИИ для "подтверждения" подлинности произведений искусства

Чат-боты и большие языковые модели помогают злоумышленникам убедительно подделывать счета-фактуры, документы, подтверждающие происхождение и сертификаты подлинности, отметила брокер по страхованию произведений искусства в компании Marsh Оливия Экклстон

ЛОНДОН, 22 декабря. /ТАСС/. Мошенники стали активно использовать нейросети для генерации фейковых документов, касающихся подлинности произведений искусства, а также счетов на оплату, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.

По данным специалистов, коллекционеры используют документы, созданные искусственным интеллектом (ИИ), для подобных "подтверждений" в отношении произведений искусства при их оценке или подаче страховых заявлений. "Чат-боты и большие языковые модели помогают мошенникам убедительно подделывать счета-фактуры, документы, подтверждающие происхождение, и сертификаты подлинности", - рассказала Оливия Экклстон, брокер по страхованию произведений искусства в компании Marsh. По ее словам, эта тенденция "добавила новое измерение давней проблеме подделок и мошенничества на рынке искусства".

Как сообщил один из экспертов, рассматривающий претензии от имени страховщиков, он получил десятки сертификатов оценки в рамках страхового случая по коллекции декоративных картин. Изначально они показались убедительными, однако при более внимательном рассмотрении оказывалось, что "поле описания для каждого отдельного произведения было одинаковым". Очевидная ошибка заявителя заставила эксперта заподозрить, что сертификаты были созданы с помощью автоматизированной системы ввода.

"Если раньше люди воровали или подделывали фирменные бланки авторитетных учреждений, чтобы подтвердить подлинность, то теперь они используют ИИ", - говорит Филиппо Геррини-Маральди, руководитель отдела изобразительного искусства в страховой компании Howden. "За свою карьеру я видел очень много поддельных документов, однако искусственный интеллект делает это более реалистично", - добавил он.

Грейс Бест-Деверекс, эксперт компании Sedgwick, специализирующейся на урегулировании претензий, проинформировала, что проверяет метаданные в цифровых документах на предмет использования ИИ. Однако, по ее признанию, недавние улучшения качества нейросетей затрудняет выявление мошенничества даже для специалистов.

По утверждению главы компании по оценке произведений искусства Gurr Johns Гарри Смита, "не нужно придумывать какого-то профессора-эксперта - можно просто поручить это ИИ".