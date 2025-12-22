Разработчик Roblox подал заявку на регистрацию товарного знака Robux

Robux является внутриигровой валютой

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Разработчик игровой платформы Roblox подал заявку на регистрацию товарного знака названия внутриигровой валюты Robux ("Робакс") в РФ, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявка поступила 18 декабря 2025 года из США от компании "Роблокс корпорейшн". Товарный знак регистрируется по четырем классам (№ 9, 35, 41, 42) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - компьютерное программное обеспечение, кошельки цифровой и виртуальной валюты, услуги онлайн-торговли, услуги развлечений и разработка видеоигр, следует из данных Роспатента.

В начале декабря Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox в связи с распространением материалов, содержащих пропаганду и оправдание экстремистской и террористической деятельности. Позже в ведомстве заявили о готовности взаимодействовать с Roblox после сообщения платформы о приведении работы в соответствие российским законам.