В Госдуме попросили ЦБ РФ ограничить комиссию за эквайринг для малого бизнеса

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, значимая доля комиссионных доходов по карточным операциям фактически перераспределяется в пользу программ лояльности

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Стоимость эквайринга для предприятий малого и среднего предпринимательства нужно ограничить на уровне комиссий Системы быстрых платежей (СБП) - не более 0,7% с операции. Об этом говорится в обращении заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина к председателю Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной. Соответствующий документ имеется в распоряжении ТАСС.

"На сегодняшний день тарифы эквайринга для части субъектов МСП могут достигать 2-3% и выше от суммы операции, что является существенной нагрузкой на предприятия с низкой маржинальностью. <...> Представляется необходимым рассмотреть вопрос об ограничениях стоимости эквайринга для предприятий МСП на уровне комиссий, установленных в Системе быстрых платежей, а именно не более 0,7% с операции", - говорится в тексте.

По словам Делягина, значимая доля комиссионных доходов по карточным операциям фактически перераспределяется в пользу программ лояльности: кешбэков, бонусных баллов и иных стимулирующих механизмов, при этом источником финансирования таких программ выступают в том числе комиссии, включаемые в стоимость эквайринга и/или межбанковского вознаграждения. По оценкам аналитиков, в 2025 году бонусные выплаты банками превысят 500 млрд рублей, или 0,25% ВВП. Это почти 40% прибыли всего сегмента МСП в 2023 году, которая составила 1,3 трлн рублей, приводится статистика в письме.

"Указанное приводит к установлению экономически и социально необоснованной нагрузки на МСП и формированию у кредитных организаций дополнительных комиссионных доходов, не соразмерных затратам на оказание услуг по эквайрингу", - обращает внимание депутат.

Он отметил, что для значительной части предприятий увеличение расходов на эквайринговое обслуживание на уровне порядка 3% от оборота объективно означает изъятие ресурсов, которые могли бы быть направлены на повышение оплаты труда, снижение конечной цены товара либо иные меры развития хозяйственной деятельности.

Делягин также напомнил, что указом президента РФ установлена задача обеспечить в 2024-2030 годах реальный рост дохода на одного работника субъекта МСП в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта.