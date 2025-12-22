Узбекистан завершил переговоры с РФ о вступлении в ВТО

Республика планирует стать полноправным членом торговой организации к 14-й Министерской конференции ВТО в марте 2026 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Узбекистан завершил переговоры с Россией о присоединении к Всемирной торговой организации (ВТО), сообщил в LinkedIn (заблокирована на территории РФ) представитель президента республики по ВТО Азизбек Урунов.

"В рамках рабочего визита президента Шавката Мирзиёева в Санкт-Петербург мы совместно с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым подписали Протокол, завершающий наши двусторонние переговоры по доступу на рынок в рамках процесса вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию", - написал он.

По словам Урунова, переговоры были содержательными и конструктивными. Он выразил благодарность РФ за ее активное участие в процессе вступления Узбекистана в ВТО и поблагодарил всю российскую переговорную команду.

Узбекистан планирует стать полноправным членом торговой организации к 14-й Министерской конференции ВТО в марте 2026 года. Республика ранее завершила переговоры с Аргентиной, Великобританией, Германией, Гондурасом, Европейским союзом, Канадой, Китаем, Панамой, США.