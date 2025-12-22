Тамбовская область создает ОЭЗ для возвращения жителей в регион и привлечения инвестиций

Власти смотрят на проект с горизонтом в 15 лет

Редакция сайта ТАСС

Тамбов © BearFotos/ Shutterstock/ FOTODOM

ТАМБОВ, 22 декабря. /ТАСС/. Тамбовская область планирует за 15 лет превратиться из аграрного региона в территорию с развитой промышленной инфраструктурой. Фундаментом для этой трансформации должно стать создание особой экономической зоны (ОЭЗ) на окраине Тамбова, которая призвана кардинально изменить экономику региона и остановить отток населения, рассказал ТАСС глава Тамбовской области Евгений Первышов.

"Создание особой экономической зоны и индустриальных парков в Тамбовской области - не самоцель, а центральный элемент долгосрочной социально-экономической стратегии региона. Проект призван решить сразу несколько фундаментальных задач, в числе которых диверсификация экономики, привлечение инвестиций, создание рабочих мест и новых источников налоговых поступлений в бюджеты всех уровней", - отметил Евгений Первышов.

Стратегический якорь

Глава региона назвал создание новых предприятий "прямым инструментом борьбы с миграционным оттоком". Сейчас свыше 151 тыс. зарегистрированных в области жителей фактически работают за ее пределами. "Моя цель - создать все необходимые условия, чтобы у людей была возможность и желание вернуться и строить свою жизнь здесь", - подчеркнул Первышов.

По его словам, реализация проекта обеспечит сразу ряд позитивных эффектов для региона, в числе которых рост налогов для финансирования социальных программ и коммунальной инфраструктуры, развитие экспортного потенциала и даже снижение тарифа на электроэнергию для бизнеса за счет появления крупных потребителей, что изменит структуру энергорынка в регионе.

План на 15 лет

Власти региона смотрят на проект с горизонтом в 15 лет. В частности, первые пять лет отведены под создание базовой инфраструктуры и запуск первых предприятий. Ожидается, что этот этап также даст импульс местным строительным и проектным компаниям.

"Следующие 5-10 лет мы ожидаем выход на проектную мощность. Ряд проектов, в том числе благодаря льготному налоговому режиму, к этому сроку, как мы планируем, достигнут точки окупаемости и могут рассматривать возможность реинвестирования прибыли, расширения бизнеса. На рубеже 10-15 лет область должна превратиться в территорию с развитой промышленной инфраструктурой и налаженной кооперацией между предприятиями", - считает глава региона Евгений Первышов.

Для ОЭЗ выбран участок на границе Тамбова и Тамбовского муниципального округа. Выбор, по словам властей, обусловлен несколькими критически важными преимуществами. Во-первых, близость к агломерации обеспечит предприятия кадрами. Во-вторых, территория прилегает к федеральной трассе М-6 "Каспий" и имеет перспективы доступа к железной дороге.

"Есть возможность комплексного обеспечения инженерной инфраструктурой с минимальными затратами. В непосредственной близости Пушкарская подстанция, разведанные водные ресурсы, понятен путь подведения больших объемов газа", - констатирует Евгений Первышов.

Пакет мер поддержки для резидентов формируется по стандартам успешных ОЭЗ. Он включает значительное снижение ставки налога на прибыль, освобождение от транспортного налога на десять лет, земельного - на пять лет. Также прорабатывается освобождение от налога на имущество и режим свободной таможенной зоны для беспошлинного ввоза сырья и оборудования. Ожидается, что управляющей компанией первой ОЭЗ станет АО "Корпорация развития Тамбовской области", которая уже ведет работу с потенциальными резидентами.

Текущий статус и перспективы

Сейчас проект находится на стадии активной подготовки документов и согласований с Минэкономразвития России. Сложностей, по словам губернатора, нет, но есть трудоемкие процедуры, например, формирование единого земельного массива. "На текущий момент подготовлено более трети необходимых документов. Подача пакета документов и получение статуса ОЭЗ ожидается в 2026 году", - сообщил Евгений Первышов.

При этом работа с потенциальными резидентами уже ведется. "Есть заинтересованные компании, зафиксированные договоренности. Присутствует определенная здоровая конкуренция", - делится подробностями Евгений Первышов. Он осторожно прогнозирует, что первая продукция на территории ОЭЗ может появиться ориентировочно в 2029 году.

Власти региона намерены максимально задействовать механизмы федерального софинансирования для создания инфраструктуры, чтобы снизить нагрузку на областной бюджет. При этом сценарий отказа от создания ОЭЗ в Тамбовской области не рассматривается - регион уверенно движется к цели, видя в этом проекте, наряду с развитием индустриальных парков, основу для своего будущего на полтора десятилетия вперед.