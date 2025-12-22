Володин отметил важность развития энергетики для роста экономики

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Развитие энергетического комплекса стратегически важно для промышленного и оборонного потенциала России, роста экономики страны. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении с Днем энергетика.

"Устойчивое развитие энергетического комплекса стратегически важно для укрепления промышленного и оборонного потенциала нашей страны, роста ее экономики, повышения качества жизни граждан", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.

Он добавил, что от профессионализма, компетентности и ответственности энергетиков, совершенствования инфраструктуры, внедрения современных технологий зависит эффективное решение задач, стоящих перед отраслью. Председатель Госдумы также пожелал работникам и ветеранам отрасли успехов и всего наилучшего.

22 декабря в России ежегодно отмечается профессиональный праздник - День энергетика. Дата выбрана в связи с тем, что 22 декабря 1920 года открылся VIII Всероссийский съезд Советов, принявший план ГОЭЛРО по электрификации РСФСР. Праздник был установлен постановлением правительства РФ от 21 декабря 2015 года День энергетика отмечают все работники энергетической промышленности, занимающиеся выработкой, передачей и сбытом электрической и тепловой энергии.