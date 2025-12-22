"Ъ": техосмотр легковых авто с 1 января 2026 года подорожает в среднем на 9,7%

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Технический осмотр (ТО) легковых автомобилей с начала 2026 года в среднем вырастет в цене на 9,7%, подсчитал "Коммерсантъ", проанализировав более 50 документов, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации.

Как пишет газета, 20 декабря, согласно методике ФАС по расчету платы за проведение техосмотра, все субъекты федерации должны утвердить тарифы на ТО, которые будут действовать с 1 января 2026 года. Годом ранее индексация составляла 7,4-7,5%.

Издание пишет, что самый дорогой тариф с 1 января будет установлен на Чукотке (5,4 тыс. руб. за машину), в Санкт-Петербурге (2 тыс. руб.), Амурской области (1,85 тыс. руб.) и Ненецком автономном округе (1,75 тыс. руб.). Самые низкие тарифы будут установлены в Волгоградской и Новгородской областях (1,07 тыс. руб.). Как указывает "Коммерсантъ", в основной части регионов, в том числе в Москве и Московской области, ТО вырастет в цене до 1,2 тыс. руб.

В газете добавили, что еще не все регионы успели установить тарифы к 20 декабря. Некоторые субъекты опубликовали проекты постановлений по пересмотру цен, но пока их не утвердили. Так, в Тверской и Тамбовской областях тариф для легковой машины планируется установить в размере 1,2 тыс. руб., в Калининградской области - 1,45 тыс. руб., в Новгородской области - 1,07 тыс. руб.