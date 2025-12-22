Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

Она превысила $4 450 за тройскую унцию

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $4 450 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 09:55 мск, цена на драгметалл росла на 1,46% и составляла $4 451,3 за тройскую унцию. К 09:59 мск стоимость золота ускорила рост до $4 451,6 за унцию (+1,47%).

К 10:13 мск стоимость золота замедлила рост до $4 443,6 за унцию (+1,28%).

В то же время стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex поднималась на 2,1%, до $68,9 за тройскую унцию.