Численность МСП в производстве электроэнергии из ВИЭ выросла за год на 14%

По данным корпорации МСП, из 12 тыс. субъектов в энергетике почти 7 тыс. заняты производством тепловой энергии, более 4 тыс. связаны с генерацией, передачей и распределением электричества

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Около 12 тысяч малых и средних предприятий работают в энергетической сфере России. Больше половины из них занимаются производством тепловой энергии, а примерно каждый третий занят в электроэнергетике. Как сообщила пресс-служба Корпорации МСП, за последний год на 14% выросло число компаний, занятых в сфере производства электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ).

"Энергетическая отрасль наглядно демонстрирует как малый и средний бизнес является жизненно важным элементом для функционирования масштабной системы. Во многом на МСП лежит обслуживание и обеспечение технологических процессов крупных энергетических компаний. Кроме того, малые предприятия активно вовлекаются в реализацию проектов распределенной и возобновляемой генерации, а также работают в сфере атомной энергетики. Каждое из них вносит свой вклад в обеспечение бесперебойности поставок энергии населению и промышленности", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По данным корпорации, из 12 тыс. субъектов МСП в энергетике почти 7 тыс. заняты производством тепловой энергии, более 4 тыс. связаны с генерацией, передачей и распределением электричества, еще около 500 представителей МСП задействованы в производстве и распределении газообразного топлива. В сфере атомной энергетики работают 38 представителей МСП. Они выполняют широкий спектр услуг - от инжиниринга и проектирования объектов атомной промышленности до поставки комплектующих, включая реверс-инжиниринг в рамках импортозамещения.

"Плечо господдержки обеспечивает бизнесу возможности для развития. С начала года МСП в сфере энергетики привлекли более 4 млрд рублей с использованием инструментов Национальной гарантийной системы, оператором которой является Корпорация МСП. Годом ранее этот показатель был на уровне 3,6 млрд рублей", - продолжил Исаевич.

По его данным, большинство энергетических МСП сосредоточено в Москве (8,3%), Московской области (5,4%) и Санкт-Петербурге (5,3%). Также к числу ведущих по этому показателю регионов относятся Краснодарский край (4,3%), Свердловская и Челябинская области (3,6% и 3,5% соответственно), а также Нижегородская область (2,9%), Республика Татарстан (2,7%), Новосибирская область (2,4%) и Красноярский край (2,3%).