Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 737,42 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует отрицательную динамику, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня к рублю также снижается.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС опускались на 0,14% - до 2 739,18 и 1 068,98 пункта соответственно. Курс юаня понижался на 4,1 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 11,266 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 737,42 пункта (-0,21%), индекс РТС составлял 1 068,29 пункта (-0,21%). В это же время курс юаня опускался до 11,261 руб. (-4,6 коп.).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,33% и достигал уровня 2 752,16 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.