Мишустин поздравил работников энергопрома с профессиональным праздником

Премьер отметил их вклад в укрепление промышленного потенциала России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с профессиональным праздником, отметив их вклад в укрепление энергетической безопасности и промышленного потенциала страны.

"Каждый из вас может по праву гордиться своим вкладом в укрепление энергетической безопасности и промышленного потенциала нашей страны. Вы выполняете сложную и очень важную работу, обеспечиваете стабильное электроснабжение городов и регионов, повышаете качество жизни россиян", - говорится в послании председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.

Как указал Мишустин, электроэнергетика является стратегически важной отраслью, от которой зависит устойчивое развитие экономики, социальной сферы, комфорт миллионов граждан.

"Трансформация ТЭК - одно из приоритетных направлений деятельности правительства. Создается новая и модернизируется существующая инфраструктура, строятся генерирующие мощности, расширяется сеть современных подстанций и линий электропередачи, активно внедряются цифровые технологии управления и учета. Реализуются масштабные проекты в сфере атомной и гидроэнергетики, растет доля экологически чистой генерации", - отметил он.

Премьер выразил благодарность ветеранам и работникам отрасли за профессионализм, самоотверженный и добросовестный труд, ответственное отношение к делу. Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо страны.