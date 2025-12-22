Путин поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником

Президент России назвал ключевыми приоритетами их работы наращивание генерирующих мощностей, цифровизацию и модернизацию сетевой инфраструктуры

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником и 105-летием утверждения Государственного плана электрификации России, назвав ключевыми приоритетами их работы наращивание генерирующих мощностей, цифровизацию и модернизацию сетевой инфраструктуры.

"Отрадно, что нынешнее поколение работников отрасли бережно хранит и развивает созидательные традиции своих предшественников, трудится честно, на совесть. Сегодня среди ваших ключевых приоритетов - модернизация сетевой инфраструктуры, наращивание генерирующих мощностей, широкое внедрение во все звенья комплекса цифровых и ресурсосберегающих технологий. На это нацелена утвержденная недавно Энергетическая стратегия РФ на период до 2050 года", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что принятие плана ГОЭЛРО стало значимым и историческим событием для страны. Он уточнил, что благодаря самоотверженной работе специалистов, за короткий срок была создана современная, эффективная энергетическая система, ставшая надежной базой для развития регионов и стратегических отраслей экономики, укрепления оборонно-промышленного комплекса, решения масштабных задач социальной сферы.

Путин выразил уверенность, что специалисты продолжат выполнять профессиональные обязанности, вносить значимый вклад в укрепление технологического суверенитета страны.

"Желаю вам успехов и новых достижений - на благо Отечества и нашего народа", - заключил президент.