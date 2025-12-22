Акции ЮГК на Мосбирже росли на 14%

Такая динамика отмечена на фоне роста цен на золото

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Стоимость акций ЮГК на Московской бирже в ходе основной торговой сессии росла на 14%, свидетельствуют данные торговой площадки. Такая динамика отмечена на фоне роста цен на золото.

По данным на 09:59 мск, акции компании росли на 14,22% - до 58,97 копейки за бумагу. К 10:28 мск акции замедлили рост до 12,05% и торговались на уровне 57,85 копейки за бумагу.

В это же время стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) росла на 1,39% - до $4 448,5 за тройскую унцию.

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в РФ, активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.