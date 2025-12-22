Сбербанк оштрафовали за нарушение рекламного законодательства

Сумма наказания составляет 800 тыс. рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 декабря. /ТАСС/. Нижегородское УФАС оштрафовало Сбербанк на 800 тыс. рублей за нарушение рекламного законодательства, сообщили в пресс-службе управления.

"УФАС возбудило дело о нарушении закона о рекламе и признало рекламу ненадлежащей. Финорганизация суммарно должна выплатить штраф 800 000 рублей", - говорится в сообщении.

Так, рекламные видеоролики содержали привлекательные для потребителей сведения. При этом другие условия транслировались в сноске мелким шрифтом. Их показывали в течение короткого времени. По мнению службы, это не позволяло потребителям получать необходимую для осознанного выбора информацию об услуге. Кроме того, это могло вводить их в заблуждение.