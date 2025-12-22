ФАС согласовала цену на отечественный дженерик для лечения шизофрении

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цену на препарат "Флупентиксол Велфарм", предназначенный для лечения шизофрении. Стоимость дженерика снижена на 7,5%, сообщается в канале ведомства в мессенджере Max.

"Согласованные цены на первый отечественный дженерик в рамках МНН "Флупентиксол" снижены относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Флюанксол", - говорится в сообщении.

Цена упаковки раствора для внутримышечного введения из 10 ампул по 1 мл в дозировке 20 мг/мл установлена на уровне 906 руб. Для сравнения, зарегистрированная цена аналогичной дозировки референтного препарата составляет 980 руб.

"Согласование ФАС цен на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - отметили в ведомстве.

Препарат применяется у взрослых для поддерживающего лечения шизофрении и других психотических расстройств.