Минэкономразвития создаст рабочую группу по мониторингу неплатежей госкомпаний

По данным издания "Ведомости", такое поручение глава министерства Максим Решетников дал по итогам заседания совета директоров Корпорации МСП 16 декабря

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) РФ намерено образовать рабочую группу для мониторинга неплатежей госкомпаний. Такую информацию ТАСС подтвердили в ведомстве.

"Вопрос создания рабочей группы действительно обсуждался на заседании совета директоров Корпорации МСП", - сообщили в министерстве.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что МЭР РФ планирует организовать рабочую группу по мониторингу неплатежей крупных заказчиков по контрактам в рамках федерального закона N223 (регулирует закупки компаний с госучастием, их дочерних обществ, некоторых бюджетных учреждений и унитарных предприятий) совместно с деловыми объединениями, Центральным банком РФ и Корпорацией МСП. По данным издания, такое поручение глава министерства Максим Решетников дал по итогам заседания совета директоров Корпорации МСП 16 декабря. По результатам мониторинга планируется создать реестр заказчиков, которые регулярно допускают задержки с оплатой по таким контрактам, рассказал один из собеседников издания.

Деловые объединения и Корпорация МСП получили одобрение "ряда профильных ведомств" на предложение о включении в KPI топ-менеджеров госкорпораций дополнительного показателя - отсутствие задолженности перед МСП-поставщиками, отметил другой источник "Ведомостей". Сейчас документ с такими мерами финализируется, подчеркнул он. Предварительно согласились с предложением, помимо МЭР, еще Минфин и ФАС, отметил собеседник издания.