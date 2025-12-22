"Стеллар мотор рус" отзывает более 3,4 тыс. автомобилей Foton

Как указали в Росстандарте, причиной отзыва стала максимальная мощность, указанная на табличке изготовителя двигателя, которая не соответствует максимальной мощности, указанной в документации

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Компания "Стеллар мотор рус", являющаяся официальным представителем изготовителя Foton на российском рынке, объявила об отзыве 3 934 автомобилей Foton, сообщили в Росстандарте.

"Согласованная программа мероприятий предусматривает устранение документарных нарушений, выявленных при проверке шасси грузовых транспортных средств Foton Aumark M4L, отзыв 3488 шасси Foton Aumark M4L, реализованных в период с 2022 по 2025 годы с VIN-кодами согласно приложению, а также проведение ремонтного воздействия в отношении 446 шасси Foton Aumark M4L, изготовленных в период с 2022 года по 2024 год, но еще не реализованных", - говорится в сообщении.

В Росстандарте добавили, что ранее по результатам проведенных внеплановых выездных проверок официальных представительств изготовителей транспортных средств были выявлены различные нарушения, по итогам которых была применена защитительная оговорка технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", в соответствии с которой приостановлено действие документов об оценке соответствия, выданных в отношении грузовых автомобилей.

Как указали в ведомстве, причиной отзыва стала максимальная мощность, указанная на табличке изготовителя двигателя, которая не соответствует максимальной мощности, указанной в документации. На всех транспортных средствах будет произведена замена таблички двигателя с указанием максимальной мощности, соответствующей правилам ООН.

Уполномоченные представители изготовителя ООО "Стеллар мотор рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзывную программу. Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить на сайте Росстандарта, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с перечнем машин в рамках этой отзывной программы.

Все работы будут проводиться бесплатно.