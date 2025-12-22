В Сириусе стартовало строительство нового образовательного комплекса

Он объединит школу, детский сад, корпус дополнительного образования и парк

Редакция сайта ТАСС

© Милена Бозрикова/ ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 22 декабря. /ТАСС/. Строительство нового образовательного комплекса президентского лицея "Сириус" стартовало на федеральной территории в день ее пятилетия, передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии поднятия флагов. Комплекс объединит школу, детский сад, корпус дополнительного образования и парк.

Пять лет назад, 22 декабря 2020 года, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому городской округ Сириус стал первой в России федеральной территорией.

"Это праздник знаний, праздник неравнодушных людей, праздник тех, кто развивает и науку, и технологии, и культуру, и образование, и нашу отечественную, известную всему миру, педагогику и строят парки и необычные здания для того, чтобы вы могли проявить все свои таланты", - сказала председатель совета федеральной территории Сириус, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, обращаясь к лицеистам перед торжественной церемонией поднятия флагов в честь старта строительства нового комплекса.

Вторую очередь лицея возводят рядом с научно-технологическим университетом "Сириус". Планируется, что новый комплекс станет частью водноклиматического парка федеральной территории и объединит четыре зоны - парк со спортивной зоной, беговой дорожкой и веломаршрутом, детский сад на 240 мест, школу на 1 225 мест и корпус дополнительного образования.

В 2015 году на базе олимпийской инфраструктуры Сочи был открыт образовательный центр "Сириус". Он создан по инициативе президента РФ Владимира Путина и находится под его патронажем. В июле 2019 года фонд "Талант и успех" учредил Научно-технологический университет "Сириус". Позже открылись президентский лицей, колледж, средняя специальная музыкальная школа.