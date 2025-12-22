"Селигдар" завершил размещение "золотых" облигаций серии GOLD03

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. "Селигдар" объявил о завершении размещения облигаций серии GOLD03, номинал которых привязан к стоимости золота. Об этом говорится в сообщении компании.

"Полиметаллический холдинг "Селигдар" сообщает о завершении размещения "золотых" облигаций GOLD03. Срок окончания приема заявок Московской биржей 26 декабря 2025 года. Ранее срок был зафиксирован до 30 декабря 2025 года", - сообщили в компании.

В "Селигдаре" отметили, что данный выпуск стал самым продолжительным в истории холдинга - процедура размещения длилась более года. Как отметили в компании, решение о столь длительном периоде было принято в интересах инвесторов, рассматривающих данный инструмент как удобную альтернативу прямому приобретению золота.

"В текущих условиях конъюнктуры рынка "золотые" облигации пользуются большим спросом и получают высокие публичные оценки участников рынка", - подчеркнули в "Селигдаре".

Срок обращения облигаций GOLD03 составляет 5,24 года. По выпуску предусмотрен фиксированный купонный доход в размере 5,5% годовых с выплатой каждые 91 день. Номинальная стоимость одной облигации приравнена к 1 г золота, денежный эквивалент рассчитывается в рублях на основе учетной цены Банка России.

Ранее "Селигдар" разместил два выпуска "золотых" облигаций на общую сумму 17,8 млрд рублей. Первый выпуск "золотых" облигаций компания разместила в мае 2023 года, срок обращения составил пять лет. Объем второго выпуска составил до 250 кг золота, срок обращения облигаций - 6,23 года.

"Селигдар" - одна из крупнейших компаний в России по запасам золота и олова с активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Чукотке.