Кабмин повышает эффективность взаимодействия энергокомпаний и потребителей

На федеральном уровне утвердили базовый стандарт качества обслуживания потребителей электроэнергии и установлена обязанность гарантирующих поставщиков на его основе разработать и утвердить свои собственные стандарты качества обслуживания

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ приняло постановления, которые направлены на повышение эффективности и прозрачности взаимодействия между энергокомпаниями, гражданами и организациями, сообщили в кабмине.

"Принятые решения - часть системной работы по цифровизации и упрощению процессов на розничных рынках электроэнергии, повышению доступности и надежности энергоснабжения для всех категорий потребителей", - отметил вице-премьер Александр Новак, слова которого приводятся в сообщении.

На федеральном уровне был утвержден базовый стандарт качества обслуживания потребителей электроэнергии и установлена обязанность гарантирующих поставщиков на его основе разработать и утвердить свои собственные стандарты качества обслуживания потребителей. "Все общение потребителя с гарантирующим поставщиком будет сосредоточено в личном кабинете. Через него можно будет уведомить о необходимости замены счетчика, получить информацию о предстоящей проверке или поверке прибора учета, а также узнать результаты выполненных работ. Если у потребителя личного кабинета нет, гарантирующий поставщик обязан создать его самостоятельно", - говорится в сообщении.

Помимо этого, для всех потребителей с присоединяемой мощностью до 150 кВт подача заявок полностью переводится в цифровой формат. В кабмине ожидают, что в результате объем бумажной работы, сроки рассмотрения обращений сократятся. Также будет четко разграничена ответственность между потребителем, гарантирующим поставщиком и сетевой компанией, чтобы избежать спорных ситуаций.

Среди изменений - ускорение восстановления электроснабжения. Дистанционное возобновление подачи электроэнергии теперь должно происходить в срок не позднее одного календарного дня при наличии интеллектуальной системы учета.

"Также урегулированы вопросы перерасчетов между поставщиками электрической энергии и сетевыми организациями при применении неверных тарифов или изменении фактически потребленного объема электроэнергии", - добавили в кабмине.