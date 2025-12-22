Уганда хочет сотрудничать с Россией в нефтегазовом секторе

РФ обладает большим опытом и экспертизой в сфере энергетики, подчеркнул глава департамента по вопросам международного права и социальных дел МИД Уганды Джон Леонард Мугерва

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Уганда заинтересована в сотрудничестве с российской стороной в нефтегазовом секторе. Об этом заявил ТАСС глава департамента по вопросам международного права и социальных дел МИД Уганды Джон Леонард Мугерва.

"Россия обладает большим опытом и экспертизой в сфере энергетики, и мы рассматриваем различные варианты сотрудничества в этой области. Мы также изучаем возможности в нефтегазовом секторе - Россия имеет значительные возможности в этой сфере, а также в строительстве и информационно-коммуникационных технологиях. Мы хотели бы расширять области нашего взаимодействия", - отметил он.

Мугерва добавил, что Уганда также заинтересована в развитии торговли с РФ по многим направлениям.