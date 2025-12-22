В Якутии четверть доходов бюджета обеспечили золотодобывающие компании

Глава республики Айсен Николаев отметил и рост цен на золото, и увеличение объемов добычи

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Четверть доходов бюджета Якутии в 2025 году принесли золотодобывающие компании, сообщил глава республики Айсен Николаев на пресс-конференции.

"У нас 25% доходов бюджета этого года - это доходы золотодобывающих компаний", - сказал Николаев, отметив и рост цен на золото, и увеличение объемов добычи.

По его словам, в 2025 году ожидается объем по добыче золота 56 т.

В 2024 году, в год 100-летия золотодобывающей промышленности, Якутия заняла второе место в стране по добыче золота: было добыто около 55 т золота (+10% к 2023 году).