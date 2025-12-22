В Москве программа пилотирования инноваций привлекла почти 50 площадок

С мая 2020 года в столице провели пилотное тестирование почти 640 инновационных решений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Почти 50 площадок присоединились к программе пилотирования инноваций в Москве с начала 2025 года. Всего проект насчитывает более 300 площадок, сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Сегодня московская программа пилотирования инноваций объединяет уже 318 площадок, 49 присоединилось с начала этого года. Среди них - учебные заведения, производственные предприятия, парки, учреждения культуры, спортивные, транспортные и строительные объекты", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что с мая 2020 года в Москве провели пилотное тестирование почти 640 инновационных решений, 127 из них опробовали в этом году. Еще 72 проекта находится в процессе испытаний. Всего за время работы проекта участники заключили свыше 2 тыс. контрактов с городом.

В пресс-службе добавили, что благодаря программе несколько организаций приобрели устройство для мониторинга перегрева электрооборудования после успешного испытания на объектах городской инфраструктуры. Также успешное пилотирование прошло решение, направленное на оценку состояния почвы, обсуждается его внедрение в крупных агрохолдингах.

В настоящее время программа пилотирования инноваций распространилась на регионы России и за границу. В частности, проекты московских компаний проходят испытания в Якутии, Татарстане, Санкт-Петербурге, Приморском и Забайкальском краях, Новосибирской области, а также в Белоруссии, Казахстане и Индии.