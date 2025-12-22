Уганда не исключает открытие прямого авиасообщения с Россией

Это должно быть коммерчески обоснованное решение, отметил глава департамента по вопросам международного права и социальных дел МИД Уганды Джон Леонард Мугерва

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Уганда рассматривает возможность запуска прямого авиасообщения с Россией. Об этом заявил ТАСС глава департамента по вопросам международного права и социальных дел МИД Уганды Джон Леонард Мугерва.

"В будущем, разумеется, в зависимости от пассажиропотока, поскольку это должно быть коммерчески обоснованное решение, мы надеемся, что сможем запустить прямые рейсы", - подчеркнул он.

Дипломат обратил внимание, что прямых рейсов из России в Уганду пока нет, но национальный авиаперевозчик Uganda Airlines выполняет международные маршруты в ряд стран. "В настоящее время основные направления для нашего национального перевозчика - это Азия. Uganda Airlines выполняет рейсы в Мумбаи в Индии, готовится к началу полетов в Гуанчжоу в Китае, летает в Европу, в Великобританию, в Дубай", - добавил он. По его словам, возможны стыковочные рейсы через любой из этих пунктов.

"Мы считаем, что по мере роста пассажиропотока Uganda Airlines граждане Уганды смогут летать в любые пункты назначения в России, и это окажет значительное положительное влияние на развитие туризма", - подчеркнул Мугерва.