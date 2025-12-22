Уганда пригласила Россию к совместным проектам по переработке кофе

Ежегодно Уганда производит около 7 млн мешков кофе по 60 кг

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Уганда приглашает Россию к участию в создании совместных предприятий и в проектах по переработке кофе. Об этом заявил ТАСС глава департамента по вопросам международного права и социальных дел МИД Уганды Джон Леонард Мугерва.

"Уганда является крупнейшим производителем кофе в Африке. В мировом масштабе мы занимаем седьмое место и ежегодно производим около 7 млн мешков по 60 кг. Мы стремимся расширять рынки сбыта нашего кофе, однако хотели бы сосредоточиться на создании большей добавленной стоимости за счет переработки кофе внутри страны с последующим экспортом, - сказал Мугерва. - Мы открыты для создания совместных предприятий, мы приветствуем российских инвесторов, которые могли бы прийти и создать перерабатывающие предприятия в Уганде или вступить в совместные проекты с уже существующими компаниями, чтобы мы могли получить доступ к российскому рынку".

"Таким образом мы будем обеспечивать добавленную стоимость для нашего кофе. Министр иностранных дел Уганды уделяет особое внимание экономической и торговой дипломатии, и в рамках этой инициативы мы уже видим очень хорошие перспективы на российском рынке, - отметил собеседник агентства. - И мы хотели бы значительно масштабировать это сотрудничество".