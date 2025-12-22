"Известия": цены на сливочное масло опустились ниже уровня 2024 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Средние розничные цены на сливочное масло зафиксированы на уровне 1 178,8 рубля за кг, что на 0,5% ниже декабря 2024 года, пишут "Известия" со ссылкой на данные ассоциации "Руспродсоюз".

Как отметил зампред правления ассоциации Дмитрий Леонов, снижению цен способствует рост производства сырого молока (+3,5% год к году) и расширение предложения сливочного масла (+2,9% год к году).

В пресс-службе Минсельхоза газете сообщили, что за январь - октябрь объем выпуска сливочного масла составил почти 285 тыс. тонн, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Там добавили, что рост производства способствует поддержанию стабильной ценовой ситуации в этом сегменте. Так, в настоящее время цена производителей на сливочное масло сохраняется примерно на уровне прошлого года. Розничные цены на масло за последний месяц снизились на 0,7%, год к году - на 1,1%

Как сообщил газете председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов, помимо сливочного масла за последние 12 месяцев в торговых сетях подешевели рис (-41%), белокочанная капуста (-38%), картофель (-30%), сливочное масло (-24%), репчатый лук (-23%), соль (-23%), свекла (-21%), морковь (-21%), куриные яйца (-17%), сахар-песок (-14%), пшеничная мука (-13%), говядина (-12%), вермишель (-7%), баранина (-7%), пшено (-1%), ржаной хлеб (-0,1%).

В Руспродсоюзе отметили, что главной причиной волатильности на рынке товарного яйца является несовпадение максимальных объемов предложения и спроса. Из-за этого в сезон активного производства птицеводы часто терпят убытки и вынуждены продавать продукцию по минимальной цене, зачастую ниже себестоимости.

