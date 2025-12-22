Роскомнадзор опроверг данные об ограничениях работы Be my eyes

Сервис позволяет незрячим получить помощь, связывая их с волонтерами, в том числе по видеосвязи

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор не ограничивает работу сервиса для слабовидящих Be my eyes. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время Роскомнадзор не ограничивает работу данного сервиса", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о жалобах россиян на блокировку приложения. Сервис Be my eyes позволяет незрячим получить помощь, связывая их с волонтерами, в том числе по видеосвязи.