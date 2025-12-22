В Донбассе и Новороссии выявили 1 млн бесхозных объектов недвижимости

В регионах проводят работы по сплошной инвентаризации

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Около 1,2 млн объектов недвижимости, сведения о которых отсутствовали в архивных данных и в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), выявили на территории Донбасса и Новороссии. Об этом говорится в сообщении Росреестра со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Максима Смирнова по итогам поездки представителей центрального аппарата Росреестра и публично-правовой компании (ППК) "Роскадастр" в Донбасс и Новороссию.

"С 2023 года на территории четырех воссоединенных регионов идут работы по наполнению ЕГРН сведениями об объектах недвижимости. По состоянию на 10 декабря 2025 года выявлено 1,2 млн объектов, сведения о которых отсутствовали и в архивных документах, и в ЕГРН, а также 568,7 тыс. неиспользуемых земель", - приводятся в сообщении слова Смирнова.

По его словам, приоритетом остается инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения, объектов жилья, промышленности в опорных населенных пунктах. В ходе работ по сплошной инвентаризации выявляются объекты недвижимости, уточняются их характеристики, в том числе границы, выявляются бесхозяйные объекты и неиспользуемые земельные участки.

Заместитель руководителя Росреестра добавил, что внедрение платформы "Национальная система пространственных данных" (НСПД) в Донбассе и Новороссии идет по индивидуальным планам опережающими темпами, в том числе благодаря проведению сплошной инвентаризации территорий. Проделана большая организационная работа. В каждом субъекте утверждены нормативные документы о создании оперативных штабов по внедрению НСПД и дорожные карты. К платформе подключены более 370 сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления, которые уже используют НСПД в своей работе.