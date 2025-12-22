В "Интер РАО - машиностроение" утвердили стратегию развития до 2035 года

Документ направлен на достижение технологического суверенитета и повышение надежности энергосистемы России, отметили в компании

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Интер РАО - машиностроение" утвердил стратегию развития, которая содержит ключевые цели и задачи на ближайшие пять лет и перспективу до 2035 года, сообщили в компании.

"Энергетическое машиностроение является одним из основных направлений развития группы "Интер РАО". Для управления активами в области энергетического машиностроения была создана компания ООО "Интер РАО - машиностроение" (ООО "ИнтерМаш"), Стратегию развития которой на днях утвердил совет директоров компании", - говорится в сообщении.

Стратегия направлена на достижение технологического суверенитета и повышение надежности энергосистемы России.

В холдинг "Интер РАО - машиностроение" на текущий момент входят шесть крупных машиностроительных предприятий. Они обеспечивают высокотехнологичным силовым оборудованием электроэнергетическую отрасль России и дружественных стран. "Продукция заводов поставляется в рамках строительства новых и модернизации действующих генерирующих объектов. Номенклатура предприятий также закрывает потребности в оборудовании для ледокольного флота, нефте- и газотранспортных систем и других областей промышленности", - подчеркнули в компании.

О компании

"Интер РАО" - российский многопрофильный энергохолдинг, в состав которого входят предприятия следующих сегментов: генерация электрической и тепловой энергии, энерготрейдинг, розничная торговля электроэнергией, энергетическое машиностроение, инжиниринг, отраслевые информационные технологии. Работает в ряде стран, в России компания представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет около 31 тыс. МВт.

Основными акционерами являются группа "Интер РАО капитал" (28,88%), "Роснефтегаз" (26,36%) и "Россети ФСК ЕЭС" (8,56%). Около 34% акций находятся в свободном обращении.