Т-Банк и "Билайн" объединили усилия во фрод-рулетке для борьбы с мошенниками

Сервис в режиме реального времени с помощью ИИ выявляет звонки злоумышленников и анонимно перенаправляет их на подготовленных пользователей, которые тратят время мошенников впустую

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Т-Банк и сотовый оператор "Билайн" объединили усилия во фрод-рулетке - сервисе для перехвата и нейтрализации телефонного трафика аферистов. Об этом говорится в сообщении банка.

"Т-Банк и "Билайн" объединили усилия в борьбе с телефонными мошенниками - оператор стал первым официальным партнером из числа большой четверки мобильных операторов, который помогает массово перехватывать мошеннический трафик для сервиса фрод-рулетка "Ловушка для мошенников", - сказали в банке. В компании пояснили, что сервис в режиме реального времени с помощью ИИ выявляет звонки злоумышленников и анонимно перенаправляет их на подготовленных пользователей, которые тратят время мошенников впустую. "Также мошеннический трафик выявляется с помощью "Т-Мобайла", одновременно тестируется совместная работа с другими участниками телеком-рынка. В конце ноября после года тестирования работы сервиса на ограниченном числе пользователей, сервис открыли для всех россиян", - напомнили в банке.

В основе сервиса лежит принцип рулетки. "В зависимости от спроса и нагрузки поиск мошеннического звонка может составлять до 5 минут, а каждый участник ограничен ежедневным лимитом звонков. "На данный момент решений для полной блокировки телефонного фрода нет, но чем больше мошеннического трафика поступает на фрод-рулетку, тем больше злоумышленников нейтрализуют пользователи", - отмечается в сообщении банка. Именно с этой целью было решено расширить число партнеров, передающих трафик в "Ловушку для мошенников". "Вместе с "Билайном" финтех объединил антифрод-решения, чтобы перемалывать трафик и нейтрализовать работу мошеннических кол-центров", - подчеркнули в банке.

Дать отпор мошенникам

По словам руководитель центра экосистемной защиты Т-Банка Олега Замиралова, в течение трех недель после открытия доступа всем желающим, тысячи пользователей изъявили желание дать отпор мошенникам. "Желающих потратить время злоумышленников впустую очень много, поэтому решили объединить усилия крупнейших игроков рынка и первым партнером стал "Билайн" - представитель "большой четверки" операторов мобильной связи", - пояснил Замиралов. Он отметил, что список партнеров планируется расширять, благодаря чему повысится не только результативность фрод-рулетки, но и увеличится эффективность противодействия.

В частности, руководитель центра проинформировал, что за три недели после открытия доступа для всех, более 40 тыс. участников приняли почти 1 млн звонков мошенников. Пользователи удерживали злоумышленников на линии 5 тыс. часов, благодаря чему удалось предотвратить хищения на сумму более 74 млн рублей. "Ежедневно в среднем участники перехватывают 20 тыс. звонков и нейтрализуют 238 часов работы мошенников, каждый день участники фрод-рулетки предотвращают хищение в среднем на 4 млн рублей", - сказал Замиралов. Кроме того, система позволила выявить на стадии появления две новые схемы: с обманом участников СВО под видом военкомата и гонконгским гриппом.

В свою очередь, директор по антифроду "Билайна" Петр Алферов назвал борьбу с мошенничеством одним из ключевых приоритетов для оператора. "Совершенствуя свою защиту, мы увеличиваем точность распознавания мошеннических звонков, принимаем меры по их нейтрализации, организуем поддержку пользователей, ведем просветительскую работу", - пояснил он. По словам Алферова, фрод-рулетка кроме защиты от вредоносных звонков также расходует ресурсы злоумышленников и помогает честным гражданам совершенствовать навыки противодействия мошенникам. "Поэтому участие в проекте закономерно и мы рады внести свой вклад в дело масштабной защиты россиян от телефонных мошенников", - заключил он.