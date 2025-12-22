В Приморье цены на сахар снизились на 5% за год

Цены на продукт снизились на российском оптовом рынке

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 22 декабря. /ТАСС/. Цены на сахар в Приморском крае снизились на 5% за год, в 2025 году сформировались высокие запасы сахара, отмечался хороший сбор сахарной свеклы. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

"Шестой месяц подряд в крае дешевел сахар. Цены на него снизились на российском оптовом рынке. В текущем году сформировались высокие запасы сахара, отмечался хороший сбор сахарной свеклы, в связи с чем ожидается дальнейшее наращивание производства. Кроме того, сахар подешевел и на мировом рынке из-за высоких запасов и ожидания роста производства. В целом за год цены на сахар в крае снизились на 5%", - говорится в сообщении.

В ГУ Банка России также уточнили, что годовая инфляция в Приморье в ноябре ускорилась и составила 7,3%. Годовая инфляция в стране заметно снизилась - до 6,6%. "По прогнозу Банка России, в 2026 году она опустится до 4-5% и стабилизируется на уровне 4% в дальнейшем", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что непродовольственные товары в ноябре заметно выросли в цене, услуги - умеренно. Из последних сильнее всего подорожали услуги в системе образования, особенно занятия на курсах иностранных языков. "В условиях высокого спроса образовательные организации переносили в цены возросшие издержки. При этом третий месяц подряд снижались цены на аренду квартир после их значительного повышения в августе. Во многом это связано с окончанием туристического сезона в регионе", - подчеркнули там.