ЕС перевез на Украину ТЭС из Литвы

По словам представителя Еврокомиссии Олофа Джилла, эта тепловая электростанция должна обеспечить потребности в электричестве для 1 млн человек

БРЮССЕЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Евросоюз передал на Украину тепловую электростанцию (ТЭС) из Литвы, которая должна обеспечить потребности 1 млн потребителей. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе.

"Еврокомиссия успешно перевезла на Украину целую тепловую электростанцию из Литвы, завершив самую крупную европейскую логистическую операцию", - сказал он, подчеркнув, что это оборудование "уже на Украине" и оно способствует восстановлению электрогенерации в стране. По его словам, эта ТЭС должна обеспечить потребности в электричестве для 1 млн человек.

Он также отметил, что ЕС направил 9,5 тыс. электрогенераторов и 7,2 тыс. трансформаторов на Украину через Механизм гражданской обороны ЕС.