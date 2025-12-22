На Херсонщине объем инвестиций в капитал промпредприятий вырос на 47%

В регионе работают 60 предприятий обрабатывающей и пищевой перерабатывающей промышленности

ГЕНИЧЕСК, 22 декабря. /ТАСС/. Промышленные предприятия Херсонской области смогли увеличить объем инвестиций в основной капитал на 47% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщили ТАСС в Минпромторге региона.

"Сфера промышленности динамично развивалась в 2024 году и продолжает держать темп в 2025 году. За 11 месяцев объем инвестиций в основной капитал увеличился на 47% - с 127 млн до 187 млн рублей", - сказали в министерстве.

В Херсонской области на данный момент запущено 60 предприятий обрабатывающей и пищевой перерабатывающей промышленности. В Минпромторге считают, что драйверами развития сферы промышленности являются предприятия пищевой переработки, по производству строительных материалов, радиоэлектронной и машиностроительной отраслей.