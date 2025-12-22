Эксперт Бобылева: птицеводческие предприятия РФ работают в штатном режиме

Ситуация на рынке яйца стабильна, сообщила генеральный директор Российского птицеводческого союза

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российские птицеводческие предприятия работают в штатном режиме, ситуация на рынке яйца стабильна, сообщила журналистам генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что птицефабрика "Волжанин" приостановила отгрузки продукции. Издание отмечало, что причиной могла стать вспышка высокопатогенного гриппа птиц.

"На сегодняшний день ситуация на рынке яйца стабильна, производство превышает показатели прошлого года, а уровень цен на эту продукцию ниже прошлогоднего. Птицеводческие предприятия работают в штатном режиме, полностью обеспечивая внутренние потребности страны", - сказала Бобылева.

Она подчеркнула, что возможность нехватки яиц в стране исключена, их стоимость в перспективе сохранится на стабильном уровне.