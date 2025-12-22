Две компании "Агроэко" получили высшую оценку в ЭКГ-рейтинге

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. В Воронежской области оценку выше 100 баллов в ЭКГ-рейтинге получили семь компаний, две из которых входят в состав агрохолдинга "Агроэко".

Как рассказал ТАСС председатель совета директоров ГК "Агроэко" Владимир Маслов, высокая позиция в рейтинге отражает системный подход компании к развитию. "Наша позиция в рейтинге - это не просто цифра, это убедительное доказательство эффективности выбранной нами стратегии. Мы строим свою работу на фундаменте ответственности перед обществом, государством и, конечно, сотрудниками - нашей командой профессионалов", - подчеркнул он.

"Агроэко" реализует масштабные социальные и инвестиционные программы в регионах присутствия. На социальные проекты компания направила более 750 млн рублей, еще свыше 850 млн рублей инвестировано в строительство корпоративного жилья. В июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме агрохолдинг и правительство Воронежской области заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, в рамках которого компания планирует направить 900 млн рублей в социальную сферу региона, включая развитие спорта и инфраструктуры.

Большое внимание в компании уделяется условиям труда и развитию персонала. Сотрудникам предоставляется заработная плата выше среднерыночной, расширенный социальный пакет, действует система индексации и премирования. Также реализуются программы обучения, наставничества и карьерного роста. Для работников производств предусмотрены дополнительные меры поддержки, включая организацию питания, служебный транспорт и корпоративное жилье.

Благотворительный фонд группы компаний поддерживает образовательные и культурные учреждения, участвует в благоустройстве сельских территорий, экологических проектах, развитии спорта и детского творчества. Отдельное направление работы фонда - корпоративное волонтерство. В 2025 году проект "Всегда есть время на добрые дела" вошел в ЭКГ-коллекцию лучших социальных практик, при этом "Агроэко" стала единственной компанией из Воронежской области, представленной в сборнике.