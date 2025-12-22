Объем предоставленных МФО в III квартале займов снизился на 5%

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Объем займов, который предоставили микрофинансовые организации (МФО) в третьем квартале, сократился на 5% относительно предыдущего квартала и составил 506 млрд руб. Об этом говорится на сайте Банка России.

По данным ЦБ, квартальное снижение происходит в 2025 году второй раз. Но если в первом квартале сокращение было связано с сезонной просадкой в секторе предпринимательского финансирования, то теперь уменьшился и объем потребительских микрозаймов. "Охлаждению способствуют в том числе макропруденциальные лимиты, которые направлены на ограничение закредитованности граждан", - констатирует регулятор.

Наиболее заметно сократился объем займов, предоставленных банковскими и кэптивными МФО, - на 12 и 9% соответственно, а выдачи независимых компаний выросли на 3%.

Также в условиях макропроденциальных лимитов (МПЛ) МФО предоставили порядка двух третей займов в сегменте среднесрочных потребительских микрозаймов. В то же время займы на сумму не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней предоставляют преимущественно независимые МФО, у которых менее диверсифицированная продуктовая линейка. В третьем квартале 2025 года доля этого сегмента увеличилась до 20% (кварталом ранее - 19%, годом ранее - 25%).

Доля задолженности, просроченной в течение 90 дней и более, выросла до 31% - это максимум с третьего квартала 2024 года.