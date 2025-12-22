ЕС считает необоснованными пошлины КНР на европейскую молочную продукцию

Еврокомиссия "изучит решение КНР" и "представит свои соображения китайской стороне", в том числе "в контексте соответствия этого решения нормам ВТО", указал представитель ЕК Олоф Джилл

БРЮССЕЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. ЕС считает необоснованным введение КНР временных пошлин от 21,9% до 42,7% на европейскую молочную продукцию. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе.

"Еврокомиссия с озабоченностью узнала о решении КНР по молочным продуктам из Евросоюза. ЕС считает эти меры необоснованными", - подчеркнул он. По его словам, Еврокомиссия "изучит решение КНР" и "представит свои соображения китайской стороне", в том числе "в контексте соответствия этого решения нормам ВТО".

Представитель ЕК также высказал мнение, что проведенное в Китае расследование о субсидирования молочного сектора ЕС "основано на сомнительных обвинениях и недостаточных доказательствах".

Ранее Министерство коммерции КНР сообщило, что китайские власти с 23 декабря вводят временные антисубсидийные меры в отношении молочной продукции из Евросоюза. Как уточняется в распространенном заявлении, такое решение принято с учетом результатов расследования, которое правительство Китая проводило с 21 августа 2024 года. При импорте соответствующих товаров из ЕС компании должны будут предоставлять таможне КНР компенсационный депозит. Минкоммерции также опубликовало список компаний - поставщиков молочной продукции ЕС и применимую к ним адвалорную антисубсидийную ставку. На основании принятого решения их продукция будет облагаться дополнительными сборами в размере от 21,9% до 42,7%.

Крупнейшей статьей бюджета ЕС, на которую приходится от 40% до 45% всех расходов евробюджета, является Общая аграрная политика (PAC), направленная на поддержку европейского сельского хозяйства.