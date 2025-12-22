В КБР одной из ГЭС присвоили имя первого президента республики

На фасаде здания Черекской ГЭС установили мемориальную доску

НАЛЬЧИК, 22 декабря. /ТАСС/. Имя первого президента Кабардино-Балкарии (КБР) Валерия Кокова присвоили каскаду Нижне-Черекских ГЭС. Церемонию приурочили ко Дню энергетика, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления компании "Русгидро".

На фасаде здания Черекской ГЭС, которая входит в состав Нижне-Черекских ГЭС, установили мемориальную доску. На табличке указано, что гидрообъект теперь носит имя первого президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова.

"Сегодня, в День энергетика, каскаду Нижне-Черекских ГЭС было присвоено имя первого президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова. Благодаря усилиям Валерия Мухамедовича в 1992 году вышел указ президента России "О государственной поддержке социально-экономического развития КБР". Была одобрена программа создания электроэнергетической базы региона на период до 2010 года. А декабре 2002 года состоялся пуск Аушигерской (Черекской-1) гидроэлектростанции. Валерий Мухамедович лично контролировал ход работ и часто приезжал на объект", - сообщил глава республики Казбек Коков.

В 2010-м открыли крупнейшую в республике Кашхатау ГЭС, при ее строительстве применялись сложные инженерные решения по прокладке деривационного тоннеля. Затем Зарагижскую гидроэлектростанцию в 2016 году. А завершающим этапом стала Черекская ГЭС.

"Возведение каскада Нижне-Черекских ГЭС велось, несмотря на все сложности, вызванные объективными процессами того периода и сегодняшнего времени. Сейчас каскад представляет собой единый гидроузел суммарной мощностью 179,1 МВт. Здесь сосредоточена созидательная энергия тысяч людей, каждый из которых внес свою лепту в большое общее дело", - отметил Коков.

О станции

Черекскую ГЭС открыли в июле 2025 года. Станция мощностью 23,4 МВт и стоимостью 6,5 млрд рублей расположена в районе селения Псыгансу в Кабардино-Балкарии. В год она будет вырабатывать 87 млн кВт-ч для дефицитной энергосистемы республики.

Станция на реке Черек в бассейне Терека стала четвертой ступенью крупнейшего энергокомплекса региона - Нижне-Черекского каскада гидроэлектростанций. Черекская ГЭС создана по деривационной схеме, что исключает затопление земель и влияние на водный режим реки. Она использует воду, уже отработанную на турбинах других станций каскада. В здании ГЭС установлены три гидроагрегата, каждый мощностью 7,8 МВт. Все оборудование станции изготовлено российскими предприятиями.