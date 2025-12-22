Биткойн и Ethereum растут почти на 2%

К 15:36 мск биткойн торговался на уровне в $90,197 тыс.

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Стоимость первых двух по капитализации криптовалют - биткойна и Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) - демонстрирует рост почти на 2%, свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 15:29 мск, биткойн рос на 1,65% и находился на уровне $90,295 тыс. К 15:36 мск биткойн замедлил рост до $90,197 тыс. (+1,56%).

По данным Binance на 15:29 мск, курс Ethereum рос на 1,83%, до $3,054 тыс. К 15:36 мск криптовалюта ускорила рост и находилась на уровне $3,057 тыс. (+1,96%).

По данным Coinmarketcap на 22 декабря, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $2,99 трлн. Из них $1,761 трлн (59,2%) приходится на биткойн, $359,143 млрд (12,1%) - на Ethereum.

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 116 тыс. трейдеров на сумму $210,5 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на биткойн. Около $85,77 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $134,45 млн - на короткие. Из общего числа ликвидаций позиций на биткойн пришлось около $62,76 млн, из которых около $18,88 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $43,89 млн - на короткие. Из общего числа на Ethereum пришлось около $49,67 млн, из которых около $16,6 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $33,07 млн - на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже Hyperliquid в паре BTC-USD стоимостью $3,26 млн.