ЦБ за два года заключил 22 соглашения с нарушителями закона об инсайде

Институт соглашения заработал с 2024 года, говорится в сообщении регулятора

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Банк России за два года заключил 22 соглашения с нарушителями закона о манипулировании рынком и инсайде, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России за 2 года заключил 22 соглашения с нарушителями закона о манипулировании рынком и инсайде, в отношении которых уже были возбуждены административные дела. Институт соглашения фактически заработал с 2024 года. Его суть заключается в том, что инвестор соглашается помогать расследованию и уплачивает в бюджет государства определенную сумму. Взамен его дело закрывают, он сохраняет свою деловую репутацию и может продолжать работать на финансовом рынке. За все время на сделку с регулятором решились 17 инвесторов и 5 компаний, еще по 2 ходатайствам было отказано", - отмечается в сообщении.