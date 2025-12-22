"Финуслуги": доходность по линейке депозитов снижают вслед за ключевой ставкой

Средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 банках по состоянию на 22 декабря составила 15,43%

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Крупные банки стали менять процентные ставки после снижения ключевой ставки Банком России, сообщили в пресс-службе финансового маркетплейса "Финуслуги".

"После снижения [ЦБ РФ] ключевой ставки до 16% в минувшую пятницу крупные банки стали менять процентные ставки. Доходность вкладов с 19 по 22 декабря 2025 года снизилась по всей линейке депозитов", - отметили в пресс-службе.

По данным "Финуслуг", средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 банках по состоянию на 22 декабря составила 15,43%, снизившись на 0,08 процентных пункта (п.п.) относительно 19 декабря, когда состоялось заседание Банка России.

Средняя ставка по полугодовому вкладу в топ-20 снизилась за аналогичный период на 0,16 п.п. и составила 14,57%, по годовому вкладу - 13,37% (-0,13 п.п.). Средняя ставка по вкладу на 1,5 года снизилась на 0,12 п.п. и составила 11,6%, по двухлетнему вкладу - 11,27% (-0,13 п.п.), а по трехлетнему вкладу - 10,73% (-0,16 п.п.).

Кроме того, как сообщили в пресс-службе финансового маркетплейса, снижение было зафиксировано в шести банках из 20 крупнейших по объему средств населения. В двух банках зафиксирована разнонаправленная динамика. Однако повышение ставок было точечным: на 0,09 п.п. по годовому вкладу и на 0,5 п.п. по трехмесячному вкладу, в остальных случаях ставки начали активно снижаться. Диапазон снижения составил от 0,5 до 1,3 п.п. Максимальная ставка среди топ-20 снизилась с 18,5% до 18%.