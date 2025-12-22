Путин разрешил IDF Eurasia купить доли зарубежных компаний в "Своем банке"

Компания является провайдером финансовых услуг и сервисов в России

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин разрешил компании IDF Eurasia купить доли сингапурских компаний АО "Свой банк" в рамках мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

IDF Eurasia разрешено совершать сделки, которые косвенно влекут за собой "изменение прав владения, пользования и (или) распоряжения" в отношении сингапурских Rekamado Pte. Ltd и Mutineers Pte. Ltd., принадлежащим "Своему банку".

IDF Eurasia - провайдер финансовых услуг и сервисов в России.