Глава Минэкономики ФРГ призвала немцев больше работать

Катерина Райхе заявила, что в стране очень серьезная экономическая ситуация

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Экономическая ситуация в Германии очень серьезная, и жителям страны в целом необходимо больше работать. Такое мнение выразила министр экономики ФРГ Катерина Райхе.

"Экономическая ситуация в Германии очень серьезная", - сказала Райхе в интервью новостному порталу t-online. В этой связи она выступила за всеобъемлющую программу реформ. "Впервые со времен основания Федеративной Республики Германия мы больше не можем выполнять обещание экономического процветания и развития, чтобы следующее поколение жило лучше, чем нынешнее. Структурные проблемы, связанные с демографическими изменениями, рынком труда, системами социального обеспечения и высокими ценами на энергоносители, сталкиваются с геополитической перестройкой: экспорт сделал Германию сильной, но теперь он отбрасывает нас", - подчеркнула она.

Глава Минэкономики ФРГ отметила, что пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, "ставят под угрозу бизнес-модель Германии". "Кроме того, мы наблюдаем стремительные технологические потрясения, особенно в области цифровизации и искусственного интеллекта, которые настолько глубоки, что коренным образом меняют образ жизни, работы и производства", - продолжила Райхе. Эти изменения, по ее мнению, настолько существенны, что незначительные реформы вряд ли принесут стране какую-либо пользу.

Говоря о необходимых мерах, Райхе, среди прочего, выступила за повышение пенсионного возраста и более гибкую защиту от увольнений. "В Германии необходимо в целом больше работать. Для сравнения, количество отработанных человеко-часов в год в ФРГ на 25% меньше, чем в США. В контексте предстоящих пенсионных реформ это также означает необходимость обсуждения трудовой жизни, что фактически подразумевает повышение пенсионного возраста", - констатировала министр. Она предложила предоставить льготы за более длительную рабочую неделю, а также перевести больше сотрудников с неполного рабочего дня на полный.

Согласно данным Федерального статистического ведомства Германии, в 2024 году средняя продолжительность рабочей недели в Германии составляла 34,3 часа, что ниже среднеевропейского показателя (36,8 часа). Сотрудники, занятые полный рабочий день, трудились в среднем 40,2 часа в неделю, а сотрудники, занятые неполный рабочий день, - 20,9 часа.